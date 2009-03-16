Донетчина: остаются закрытыми на карантин 5 школ

В Донецкой области из-за гриппа и ОРВИ остаются закрытыми на карантин 5 общеобразовательных школ.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, по состоянию на 12 марта 2009 г. приостановлен учебный процесс в 5 школах области с общим количеством учеников 1853 человек. Так, не работают по две школы в городе Макеевке и Володарском районе и одна школа в городе Доброполье.

В облСЭС напомнили, что еще неделю назад, 5 марта, учебный процесс был приостановлен в 54 школах региона.

В целом в области за эту текущую неделю число случаев заболевания населения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сократилось на 4,8 тыс. и составило 21,5 тыс. случаев.

Наблюдается также уменьшение активности эпидемического процесса среди детей школьного возраста. В возрастной группе 7-14 лет заболеваемость респираторными инфекции зарегистрирована ниже эпидемического порога на 17,8%, что меньше уровня предыдущей недели на 30,4%.

Эпидемиологи подчеркнули, что в регионе осуществляется постоянный мониторинг заболеваемости и санитарно-эпидемиологический надзор за объектами эпидемического риска, в том числе с соблюдением температурного режима.