В Украине сократилось производство антибиотиков

Украинские фармацевтические предприятия в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 19,8% - до 482 тонн, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, в мае 2017 года объем производства таких лекарств составил 126 тонн, что на 62% больше объема производства апреля этого года и на 29,3% больше, чем было произведено в мае 2016 года.

Украина в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6% увеличила выпуск лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - до 55,7 т. При этом в мае этой продукции было произведено 11,6 т, что на 18% больше, чем в апреле этого года, и на 4,6% больше, чем в мае прошлого года.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, в январе-мае сократилось на 3,7% и составило 18,5 тыс. тонн. В мае украинские предприятия произвели 4,2 тыс. тонн этой продукции, что на 18,6% больше объема производства апреля и на 21,1% больше, чем было произведено в мае 2016 года.

В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, сократилось по сравнению с 2015 годом на 0,6%, до 1,246 тыс. тонн; лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, увеличилось на 6,8%, до 125 тонн; а препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, выросло на 6,7%, до 46,6 тыс. тонн.