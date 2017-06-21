Кабмин планирует выделить дополнительно 200 млн грн на реализацию программы "Доступные лекарства"
С 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства" по возмещению стоимости медпрепаратов.
Кабинет министров Украины планирует выделение дополнительных 200 млн грн на реализацию программы "Доступные лекарства".
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время заседания правительства.
Так, по его словам, сегодня будут приняты изменения в Государственный бюджет, средства будут направлены на необходимые нужды.
Гройсман отметил, что перевыполнение доходов бюджета составляет 24 млрд грн, и деньги пойдут на субсидии, «Доступные лекарства», на дороги и оборонные нужды.
"Более 14 млрд грн будут направлены на финансирование субсидий для украинских граждан... Мы продолжаем программу бесплатных лекарств для украинцев, и предусматриваем дополнительно 200 млн грн", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства" по возмещению стоимости медпрепаратов (реимбурсации). Речь идет о введении механизма возмещения стоимости лекарств во время амбулаторного лечения лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа, бронхиальной астмой, путем установления оптово-отпускных цен на эти препараты, которые рассчитываются как медиана референтных цен на те же препараты в утвержденных референтных странах.
Участие аптечных заведений в программе возмещения стоимости лекарственных средств предполагается только на добровольных началах. Минздрав Украины призывает представителей бизнеса присоединиться к программе реимбурсации.