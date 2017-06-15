За три месяца в Украине от ботулизма умерли 9 людей: почти все ели вяленую рыбу

За три месяца в Украине зафиксировано 62 случая ботулизма, из них 9 - летальных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак на пресс-конференции в Киеве.

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Она подчеркнула, что почти все случаи связаны с употреблением рыбы домашнего и промышленного производства.

«За три месяца в Украине зафиксировано 62 случая ботулизма, из них 9 закончились смертью. Эта болезнь может проявиться от двух до 24 часов. При первых симптомах отравления необходимо срочно обращаться к врачам», - сказала Сивак.

Она признала, что в Украине есть огромные проблемы с наличием противоботулинической сыворотки. «С сывороткой - суперпроблема. Мы можем использовать только зарегистрированные препараты. На сегодняшний день ни один препарат в Украине не зарегистрирован. Все переговоры с производителями закончились безуспешно. Производителям поставлять препараты невыгодно. Мы имеем договоренности с международными организациями относительно гуманитарной помощи сыворотками против ботулизма. С Международным Красным Крестом и ПРООН. Мы просим больше доз, возможно, несколько сотен», - сообщила Сивак.

Она также напомнила, что в прошлом году было зафиксировано 105 случаев ботулизма, из них 12 смертельных.