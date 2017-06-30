В Одесской области из-за кори умерли двое малышей

По состоянию на 29 июня в Одесской области зарегистрировано 367 больных корью. Об этом сообщает Думская со ссылкой на облуправление здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что за время вспышки от осложнений кори (пневмонии) в Одесской областной детской больнице умерли двое детей двух и трех лет. Дети также составляют большинство из заболевших — 245. Больше всего пациентов зарегистрировано в Одессе (65,9%), также есть случаи в Измаиле, Черноморске, Южном и девяти районах области.

Читайте такжеС начала года в Украине зафиксировано 735 случаев кори - Минздрав

«Корь — высокозаразное инфекционное заболевание, при контакте не привитых лиц с больным восемь из десяти человек заболеют», — подчеркивает руководитель облздава Вячеслав Полясный.

Ситуация с прививками в регионе — неутешительная. Например, среди детей в возрасте 1-6 лет в прошлом году ее сделали только 28%. «Это очень низкий показатель, при том что Одесская область пока полностью обеспечена вакцинами. Это бельгийский препарат, имеющийся во всех медицинских учреждениях области», — добавили в облздраве.

Ранее сообщалось, что в Одессе от кори умер четырехлетний ребенок.