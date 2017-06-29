В Одессе от кори умер четырехлетний ребенок, медики боролись до последнего. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Оксана Сивак в Facebook.

По ее словам, ребенок умер от осложнений кори - тяжелой пневмонии.

«Медики до последнего бились за его жизнь, однако спасти не удалось. Заболевание корью растет. Но болезнь можно предотвратить - вакцинация единственный надежный и безопасный способ профилактики», - написала Сивак.

Она также отметила, что умершему ребенку прививку от кори не делали.

Замминистра напомнила, что в этом году корь зарегистрирована в большинстве регионов Украины, и если не изменить ситуацию, специалисты прогнозируют увеличение количества больных по возвращению детей в школы и детсады после летних каникул.

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По информации Одесской областной государственной администрации, ЧП произошло на текущей неделе – ребенок умер в больнице.

Как сообщал УНИАН, 15 июня на пресс-конференции Сивак сообщила, что вспышки кори за 6 месяцев в этом году зафиксированы в 15 регионах.

Самые высокие показатели заболеваемости в Ивано-Франковской области - 392. Из них 298 – у детей и 2 случая кори у беременных. Выявлено, что среди всех заболевших 76 человек (20%) получили одну прививку против кори, 86 человек были не привиты, в 182 данные о прививках отсутствуют», - сообщила Сивак.

Она заметила, что высокие показатели заболеваемости корью наблюдаются и в Одесской области: зарегистрировано 273 случая, из них 187 - у детей.

Чиновница также подчеркнула, что больницы Украины полностью обеспечены вакциной против кори.