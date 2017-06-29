Отравления в киевских ресторанах "Евразия": гостей, поевших суши, призывают при первых же симптомах обращаться к врачам

В Киеве зарегистрировано 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей города, возможно связанных с употреблением пищевых продуктов в заведениях общественного питания.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, все больные находятся на стационарном лечении в клинических больницах №4 и №9.

Отмечается, что больные связывают свои отравления с употреблением суши «Калифорния», «Филадельфия», «Унаги», «Золотой дракон» и другие.

«Специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы осуществлено внеплановое мероприятие (обследование) субъекта хозяйствования. Продукция, связанная с возможным отравлением, изъята. Образцы продуктов питания отобраны для лабораторных исследований. По состоянию на вечер 28 июня предприятие ООО «Суши Лэнд Евразия» по ул. Дмитриевская, 2а, Шевченковского района, с которым связаны отравления, временно прекратило свою деятельность», - говорится в сообщении.

Граждан, которые употребляли продукты питания, связанные с данным предприятием, в случае клинических признаков заболевания просят обращаться в лечебно-профилактические заведения.

Эпидемиологическое расследование случаев заболевания продолжается.