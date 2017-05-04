Около 30% продуктов, реализуемых в Украине, не соответствуют качеству

Около 20-30% отечественной и импортной продовольственной продукции, реализуемой в Украине, не соответствует требованиям украинского законодательства, сообщил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа в интервью УНИАН.

Читайте такжеВ Киеве таджики незаконно изготавливали восточные сладости в антисанитарных условиях

«Как минимум к 20-30% импортной и отечественной продукции есть большие вопросы с точки зрения соблюдения требований законодательства», - сказал он.

Лапа добавил, что в прошлом году ведомство возобновило рыночное наблюдение и контроль в части промышленной продукции, который заключается в отборе продукции на рынке, ее проверке, а затем, если продукция не соответствует требованиям украинского законодательства, изъятии ее с рынка.

«По многим видам продукции, начиная от ламп и заканчивая горючим, есть нарушения», - сказал он.

Всего, по словам Лапы, в прошлом году ведомство удовлетворило 45% жалоб потребителей. При этом, как добавил он, работа Госпродпотребслужбы была бы более эффективной, если бы потребители предоставляли всю необходимую информацию и подавали полный пакет документов при оформлении жалобы.

Читайте такжеС начала года в Украине зафиксировано 44 вспышки кишечных инфекционных заболеваний

«Если есть какие-то подтверждающие документы - чеки, фотографии - надо их добавлять, потому что чем более обоснованными будут жалобы, тем больше вероятность того, что права потребителей будут защищены. Оформлять жалобу необходимо в соответствии с образцом», - добавил глава ведомства.

Как сообщал УНИАН, Госпродпотребслужба в прошлом году по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок оштрафовала украинские предприятия на сумму более 2 млн грн, из которых в государственный бюджет поступило более 1 млн грн. В прошлом году ведомство рассмотрело более 9 тыс. жалоб и предложений граждан. В 2016 году территориальные органы Госпродпотребслужбы провели около 1,1 тыс. проверок отечественных предприятий, из которых 909 проверок были плановыми, а 204 – внеплановыми. При этом в ходе плановых проверок ведомство зарегистрировало 57% нарушений, а в ходе внеплановых – 60%.