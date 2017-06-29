С начала АТО 88 украинских воинов прошли лечение в Германии

С начала проведения АТО 88 украинских воинов прошли лечение в Германии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«С 2014 по 2017 годы 88 украинских раненых прошли стационарное лечение в Германии, из них 79 – в госпиталях Бундесвера и еще 9 - в гражданских клиниках», - сказал он.

Лысенко также напомнил, что на днях еще 14 украинских военных, получивших ранения на Донбассе, поехали на лечение в Германию.