С начала АТО 88 украинских воинов прошли лечение в Германии
10:27, 29 июня 2017Страна
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На днях еще 14 украинских военных, получивших ранения на Донбассе, поехали на лечение в Германию.
С начала АТО 88 украинских воинов прошли лечение в Германии / REUTERS
С начала проведения АТО 88 украинских воинов прошли лечение в Германии.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«С 2014 по 2017 годы 88 украинских раненых прошли стационарное лечение в Германии, из них 79 – в госпиталях Бундесвера и еще 9 - в гражданских клиниках», - сказал он.
Лысенко также напомнил, что на днях еще 14 украинских военных, получивших ранения на Донбассе, поехали на лечение в Германию.
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