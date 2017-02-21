Германия выделит дополнительно 4,5 млн евро для переселенцев с Донбасса

Об этом УНИАН сообщили в отделе прессы и работы с общественностью Посольства ФРГ в Украине.

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"Федеральное правительство Германии приняло решение о предоставлении финансового содействия программам гуманитарной помощи Немецкого Красного Креста (DRK) для внутренне перемещенных лиц в Украине до середины 2019 года и выделяет для этих целей следующие 4,5 млн евро. DRK со своей стороны дополнительно делает собственный взнос в размере 285 тыс. евро. За последние два года федеральное правительство уже предоставило на мероприятия DRK по экстренной помощи особо нуждающимся в такой помощи группам населения в Харьковской области поддержку в размере 2,6 млн евро. При реализации своих проектов гуманитарной помощи DRK тесно сотрудничает с партнерской организацией – Украинским Красным Крестом. Обе организации имеют многолетнюю историю сотрудничества", - говорится в сообщении.

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"Целевой группой являются наиболее пострадавшие от конфликта внутренне перемещенные лица в Харьковской области, в основном люди преклонного возраста, инвалиды, одинокие матери/родители и многодетные семьи", - говорится в сообщении.

Всего указанными мероприятиями охвачено как минимум 5 тыс. человек.