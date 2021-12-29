Киев, а также Киевская и Полтавская области остаются лидерами по уровню вакцинации, антилидерство удерживают западные регионы.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что 20 из 25 регионов Украины уже вакцинировали по крайней мере одной дозой против COVID-19 более 40% взрослого населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова.

По данным KSE, Киев, а также Киевская и Полтавская области остаются лидерами по уровню вакцинации в Украине.

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Так, в Киеве полный курс вакцинации прошли 72% населения, первой дозой прививали 70%, на Киевщине эти показатели составляют 54% и 58% соответственно, а на Полтавщине - 49% и 55% соответственно.

В то же время антилидерами по уровню вакцинации являются западные области: Ривненская, Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская.

В частности, в Ивано-Франковской области первой дозой привито 37% населения, а обеими - 33%, в Черновицкой - 37% и 34% соответственно, в Закарпатской - 32% и 25% соответственно, в Волынской - 38% и 34% соответственно, в Ривненской - 39% и 38% соответственно.

В течение недели уровень вакцинации против COVID-19 в Украине уменьшился на четверть.

"За последнюю неделю темпы вакцинации в Украине уменьшились на 25%, то есть на четверть", - отметила Кузьминова.

Она напомнила, что в Украине началось введение дополнительных и бустерных доз для определенных групп населения.

"Мы ожидаем, что это будет стимулировать рост темпов вакцинации...",- рассказала Кузьминова.

По ее словам, сейчас уровень вакцинации в Украине составляет около 82 тыс. прививок в среднем за сутки.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировано 131 тыс. 129 человек, из них первую дозу получили 34 тыс. 463, вторую – 94 тыс. 974, дополнительную – 402, бустерную – 1 тыс. 290. От начала вакцинальной кампании привито 14 млн 639 тыс. 498 человек.

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