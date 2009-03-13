Херсонские депутаты просят разрешения закупать импортные инсулины

Депутаты Херсонского областного совета обратились в Верховную Раду и Кабинет Министров Украины с предложением внести изменения в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности" от 18 декабря 2008 года № 694-VI по поводу нераспространения его действия на приобретение лекарств и препаратов медицинского назначения иностранного производства для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета.

Как передает корреспондент УНИАН, обращение было принято на сессии облсовета 12 марта.

В частности, депутаты Херсонского областного совета обеспокоены состоянием обеспечения больных сахарным диабетом инсулинами иностранного производства из-за невозможности их закупки в соответствии с действующим законодательством. Согласно данному закону, который вступил в действие 3 февраля, с целью защиты отечественной экономики от последствий мирового финансово-экономического кризиса временно, до 1 января 2011 года, установлено требование, что закупка товаров, работ и услуг за государственные средства осуществляется у отечественных производителей этих товаров, работ и услуг (юридических и физических лиц), кроме товаров, которые не производятся в Украине. Поскольку в Украине инсулины производят ЗАО "Индар" и ОАО "Фармак", то закупка инсулинов должна проводиться только у этих отечественных производителей.

По мнению депутатов, препараты инсулина производства разных компаний нельзя считать биоэквивалентными, что не позволяет произвольно менять один вид препаратов инсулина на другой. Те факты, что действующее вещество инсулин является одинаковым и длительность действия совпадает, не являются основой для провозглашения биоэквивалентности препаратов.

Для получения наилучшего результата лечения целесообразно использовать одному больному препараты производства одной компании, что подтверждено международным опытом. Перевод больных с одних препаратов на другие может повлечь ухудшение состояния компенсации, потому закупку препаратов инсулина рекомендовано осуществлять на основе заказов врачей-эндокринологов на конкретные препараты инсулина.

На начало года только в Херсоне под диспансерным наблюдением находятся 74 тыс. 970 больных сахарным диабетом – это 2,2% от постоянного населения города. Инсулинозависимых – 1 тыс. 957, что составляет 26,1% всех больных сахарным диабетом.