Украинских детей в школах кормят запрещенными продуктами

12:29, 13 марта 2009
Страна
0

Проверка показала наличие в школьных буфетах продуктов питания, содержащих составляющие, запрещенных приказом министерств образования и здравоохранения...

В школьных буфетах реализуют продукты питания, которые содержат запрещенные ингредиенты. Об этом на пресс-конференции заявил начальник научно-исследовательского центра испытаний продукции "Укрметтестстандарта" Владимир Семенович.

Он сообщил, что проверка показала наличие в школьных буфетах продуктов питания, содержащих составляющие, запрещенные соответствующим совместным приказом министерств образования и здравоохранения по реализации в школах и лицеях. В конфетах обнаружен запрещенный краситель, а в ряде продуктов питания - трансизомеры.

Также В.Семенович заявляет о недостаточном контроле со стороны Минздрава над качеством пищевых продуктов, в частности относительно использования вредных составляющих, таких как КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза).

РБК-Украина

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter