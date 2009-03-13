Антидепрессанты могут вызвать внезапную сердечную смерть

Принимая антидепрессанты, женщины оказываются в зоне риска для внезапной сердечной смерти, хотя точную природу такой связи ученые не установили.

Открытие отнюдь не указывает на то, что антидепрессанты опасны для жизни.

«Мы подозреваем, что их использование - маркер для людей с глубокой депрессией», - поясняет доктор Вильям Ванг из Медицинского университета Колумбии. – «Использование антидепрессантов может лишь подтверждать более серьезные проблемы».

Депрессия связана с риском сердечного приступа больше физиологически, чем психологически. «У женщин с серьезными депрессивными признаками были высокие нормы таких факторов риска, как гипертония, диабет и курение», - говорит автор исследования.

Женщины с клинической депрессией в 2 раза чаще умирают от внезапной сердечной смерти.

Исследователи полагались на данные 63 000 женщин, принимавших участие в Исследовании здоровья медсестер. Они нашли, что в связи с депрессией и риском для сердца, именно прием антидепрессантов ассоциировался с внезапной сердечной смертью.

Предыдущие исследования говорили о связи депрессий и более высокой смертностью среди людей, которые уже жаловались на сердце. Однако в данном исследовании женщины не были диагностированы с подобными недугами.

«Основным клиническим значением является то, что управление факторами риска ишемической болезни сердца особенно важно для тех, у кого отмечаются признаки депрессий», - резюмирует Ванг.

По заявлению экспертов, вероятнее всего, применение антидепрессантов указывает на серьезность депрессии, заслуживающей внимания. В другом исследовании говорилось, что чувства гнева и враждебности также повышают риском сердечных заболеваний у здоровых людей и ухудшают состояние у пациентов, уже страдающих от сердечных недугов.

Раздражительность на 19% увеличила риск сердечных приступов среди здоровых людей, и на 24% - среди людей с ишемической болезнью сердца.

Британцы подтвердили связь между депрессией и болезнями, док сердцаазывая, что поведенческие факторы повышают риски. Но такое воздействие может быть пояснено курением, ожирением, слабой физической активностью или переутомлением, говорят ученые.

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