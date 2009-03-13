Украинских детей в школах кормят запрещенными продуктами

В школьных буфетах реализуют продукты питания, которые содержат запрещенные ингредиенты. Об этом на пресс-конференции заявил начальник научно-исследовательского центра испытаний продукции "Укрметтестстандарта" Владимир Семенович.

Он сообщил, что проверка показала наличие в школьных буфетах продуктов питания, содержащих составляющие, запрещенные соответствующим совместным приказом министерств образования и здравоохранения по реализации в школах и лицеях. В конфетах обнаружен запрещенный краситель, а в ряде продуктов питания - трансизомеры.

Также В.Семенович заявляет о недостаточном контроле со стороны Минздрава над качеством пищевых продуктов, в частности относительно использования вредных составляющих, таких как карбоксиметилцеллюлоза.

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