Европейские эксперты призывают Украину объявить "нулевую толерантность" к жестокому обращению и пыткам

При участии мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине состоялось заседание Междисциплинарной рабочей группы по разработке медицинского стандарта документирования пыток.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, междисциплинарная рабочая группа по разработке медицинского стандарта документирования пыток рассмотрела модели внедрения Стамбульского протокола на опыте других стран.

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер отметила, что заседание Междисциплинарной рабочей группы по разработке медицинского стандарта документирования пыток состоялось в Международный день в поддержку жертв пыток - 26 июня.

В Минздраве проинформировали, что мониторинговая миссия ООН по правам человека, которая длилсь с 16 февраля до 15 мая 2017 года засвидетельствовала, что в Украине продолжается систематическое применение пыток и жестокого обращения. В частности, для получения признательных показаний со стороны правоохранительных органов к задержанным по делам, связанным с конфликтом.

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания опубликовал доклад о результатах последнего посещения Украины. Комитет призвал Украину объявить политику «нулевой толерантности» жестокому обращению и пыткам.

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Эксперты подчеркивали, что попустительство пыткам и другому жестокому обращению – грубое нарушение медицинской этики. Факты пыток не должны замалчиваться. Именно медицинские работники – первые к кому обращаются за помощью жертвы. Врачам необходимо уметь оценить состояние жертвы пыток и знать как правильно зафиксировать изменения в физическом и психическом состоянии потерпевшего.

Как отметила Парвина Наврузова, представитель международной неправительственной организации «Врачи за права человека», очень важно привлечение к теме несудебных врачей, их подготовка поможет выявить и задокументировать факты, помочь человеку.

Судебно-медицинские и судебно-психиатрические эксперты, как врачи с особыми знаниями и особой ролью в осуществлении правосудия, являются специалистами, от кого зависит получит ли суд надлежащие доказательства пытки или нет. Однако чрезвычайно важна роль врача первичного звена.

Для эффективного медицинского документирования пыток, Министерство начало работу над медстандартом «Медицинское документирование пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания».