Новые санитарные нормы в Украине: вводится запрет на производство асбеста

Новые санитарные нормы в Украине запрещают использование асбеста.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минздрава от 29.03.2017 № 339 «Об утверждении Государственных санитарных норм и правил «О безопасности и защите работников от вредного воздействия асбеста и материалов и изделий, содержащих асбест».

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Цель приказа – снижение уровня заболеваемости и смертности от болезней, вызванных воздействием асбестосодержащей пыли. Принятие документа позволит привести нормативно-правовые акты Минздрава в соответствие с международным и европейским законодательством.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно около 100 тыс. человек умирают из-за болезней, вызванных воздействием асбеста. Как свидетельствуют международные исследования, использование асбеста и продукции, в которой он содержится, может стать причиной таких заболеваний, как асбестоз, мезотелиома и рак легких.

Международное агентство по изучению рака при ВОЗ отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории соединений из списка веществ-канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения об их вредности для человека. Также асбест вызывает профессиональные заболевания: рак гортани, бронхов и легких, рак яичников, а также злокачественной мезотелиомой плевры, брюшины, перикарда. У работников добывающих и перерабатывающих предприятий этой отрасли, вероятность возникновения опухолей в несколько раз больше, чем у подавляющего большинства населения. Поэтому, с конца XX века в мире был начат процесс замены асбеста на более безопасные материалы, а использование этого вещества подлежат жестким ограничениям.

В Украине существует 7 предприятий, которые изготавливают изделия с использованием хризотилового асбеста. На указанных предприятиях работает около 4 тысяч человек. В то же время есть производители, которые уже наладили производство шифера без применения асбеста.

В 2012 году Минздрав приказом от 1 октября 2012 года № 762 утвердило Государственные санитарные нормы и правила «О безопасности и защите работников от вредного воздействия асбеста и асбестосодержащих материалов». Вместе с тем, постановлением главного государственного санитарного врача Украины от 02.07.2012 г. №16 были утверждены предельно допустимые концентрации (ПДК) волокон хризотилового асбеста в воздухе рабочей зоны – одно волокно/см3, 1 класс опасности, канцероген.

Указанные нормативные акты разрабатывались в рамках гармонизации с требованиями директивы 2009/148/ЕС. Но, к сожалению, в процессе подготовки документа от европейской директивы в украинских санитарных правил и норм осталось лишь одно название. Суть документа совершенно отличается от требований европейского законодательства. Европейский норматив ПДК волокон хризотилового асбеста в воздухе рабочей зоны – 0,1 волокно/см3 в 10 раз жестче украинский – 1,0 волокно/см3.

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В 1999 году Европейской комиссией была принята директива 1999/77/ЕС о запрете использования асбеста и изделий из него в странах Европейского Союза с 1 января 2005 г., а в 2009 г. – директива 2009/148/ЕС о защите работников от рисков, связанных с воздействием асбеста на работе.

Украина подписала Пармскую Декларацию на 5-й Конференции Министров по вопросам здравоохранения и охраны окружающей среды, взяла на себя обязательства разработать национальный план действий по ликвидации связанных с асбестом заболеваний до 2015 года. В 2007 г. была предложена Схема разработки национальных программ по ликвидации заболеваний, связанных с асбестом. ВОЗ рекомендует запретить использование всех форм асбеста, как эффективный способ борьбы с азбестообусловленными заболеваниями.

Предприятия, использующие асбест, импортируют его из Российской Федерации и Казахстана. За период 2006– 2016 годов в Украину было импортировано 556 тыс. тонн хризотилового асбеста. За последние десятилетия пропорция поставок асбеста составляла: Россия – 64,5% (358,8 тыс. тонн); Казахстан – 35,5% (197,2 тыс. тонн.)