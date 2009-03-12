Украина понесет серьезные демографические потери - ООН

В Молдове, Украине и России самые низкие показатели продолжительности жизни среди промышленно развитых государств. При этом эти три страны находятся в списке 45 государств, которые понесут серьезные демографические потери. Как сообщает Центр новостей ООН, об этом говорится в пересмотренном прогнозе Отдела ООН по вопросам народонаселения "Перспективы мирового народонаселения, 2008".

В среду он был представлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке директором Отдела Ханией Слотник. Она сообщила, что в 45 государствах мира, среди которых Беларусь, Болгария, Грузия, Германия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния и Украина, в период с 2010 до 2050 численность населения сократиться, по меньшей мере, на 10%. Авторы доклада предлагают этим странам спасать ситуацию за счет мигрантов.

В докладе обращается внимание на то, что средняя продолжительность жизни в мире за последние десятилетия увеличилась, но в странах Восточной Европы она сокращается - с 69, 6 лет в 1965-1970 годах до 69,2 в 2005-2010 годах. "Несмотря на некоторое улучшение показателей после конца 1990–х годов, в Молдове, России и Украине в настоящее время самые низкие показатели ожидаемой продолжительности жизнь среди развитых стран - ниже 70 лет", - отмечается в докладе. Средняя продолжительность жизни людей в соседних западноевропейских государствах почти на 10 лет выше.

К 2050 году население Земли увеличится на 2,3 миллиарда человек - с 6,8 миллиарда сегодня до 9,1 миллиарда человек в 2050 году. При этом цифра в 9 миллиардов определялась исходя из средних показателей рождаемости в 2,56, а к 2050 году - 2,02 ребенка на каждую женщину. Однако небольшие отклонения от средних показателей могут привести к совершенно другим результатам.

Представитель ООН обратила внимание на то, что население развитых стран увеличится с 1,23 миллиардов человек в 2009 до 1,28 миллиардов в 2009 году благодаря прогнозируемому повышению рождаемости в западных странах - с 1,60 ребенка на каждую женщину в 2006 году, до 1,64 - в 2005-2010 годах и притоку мигрантов. Однако в основном изменения численности населения планеты будут происходить за счет развивающихся государств. В 31 такой стране к 2050 году численность населения удвоится, а в Афганистане, Сомали, Уганде, Нигере и Буркина-Фасо - вырастет на 150%.

Также в докладе говорится, что население развитых государств продолжает стареть. К июлю 2009 года в них будет проживать 264 миллиона лиц старше 60 лет, а к 2050 - 416 миллионов.

По информации государственного комитета статистики Украины, на протяжении 2008 года численность населения Украины сократилась на 229 тысяч людей, состоянием на 1 января 2009 года в стране проживало немногим больше 46,14 млн человек. Уменьшение населения происходило исключительно за счет естественного сокращения - 243,9 тысяч чеоловек, тогда как миграционный прирост составлял 14,9 тысяч.

Стоит отметить, что, по данным ООН, Украина вместе с Казахстаном и Россией сильно пострадают от падения цен, глобальной рецессии, а также ухудшающегося инвестиционного климата.

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