В результате взрыва в Запорожье ранены медики «скорой» (фото)

В результате пожара и взрыва в гаражном кооперативе ОАО "Укрграфит" в Заводском районе Запорожья пострадало 11 человек.

Как сообщила УНИАН помощник начальника ГУ МЧС в Запорожской области Юлия БАРЫШЕВА, "по уточненным данным, в результате вчерашнего приведшего к взрыву пожара пострадало в общей сложности 11 человек. Владелец гаража получил ожоги 46% поверхности тела, один из медиков "Скорой", выехавшей на происшествие, - ожоги около 25% поверхности тела, второй медик так же был госпитализирован с ожогами. Кроме того, направлены на обследование 8 участвовавших в ликвидации пожара и последствий взрыва сотрудников МЧС - пожарные получили ожоги 1-2 степени".

По словам Ю.БАРЫШЕВОЙ, причина столь серьезных последствий пожара в гаражном кооперативе - объект возгорания, который оказался не просто гаражом, а подпольным хранилищем нефтепродуктов.

"После тушения пожара, для ликвидации которого было задействовано 15 единиц спецтехники и 65 пожарных, под гаражом был обнаружен подземный этаж, а в самом гараже множество емкостей для топлива и "рукав" для слива топлива из бензовоза", - рассказала Ю.БАРЫШЕВА, отметив, что в связи с данными обстоятельствами сейчас проверку по факту пожара и взрыва проводят правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, 11 марта около 14.00 в Заводском районе Запорожья - на территории гаражного кооператива ОАО "Укрграфит" произошел пожар в одном из гаражей, на тушение которого выехали 2 дежурных караула. После того, как горящее строение было практически потушено, в нем произошел взрыв, в результате которого пострадали находившиеся на месте происшествия люди и несколько соседних гаражных строений, а пожар разгорелся с новой силой.

Окончательно ликвидировать возгорание удалось лишь к 19.00 - спустя почти 5 часов после возникновения пожара.