Эпидемии гриппа в столице не будет

Как рассказал замначальника Управления здравоохранения Владимир Загородний, за первую неделю весны заболело всего 25 тысяч киевлян (эпидемпорог составляет около 59 тысяч человек).

"По состоянию на 9 марта, показатели простудных заболеваний находятся в рамках нормы. За последнюю неделю, а это 10 неделя 2009 года, это ниже эпидемпорога почти на 58%", - говорит Загородний. Врачи, правда, не советуют пока злоупотреблять легкой одеждой - погода изменчивая, пишет "Сегодня".