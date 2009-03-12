Ученые нашли причину распространения раковых клеток

Британские ученые из Института раковых исследований сообщили, что им удалось найти способ, который поможет предотвратить распространения в организме раковых клеток.

Чаще всего причиной смерти от раковых заболеваний - приблизительно в 90% случаев - являются метастазы - клетки опухоли, как правило злокачественной, переместившиеся в другие участки организма, и образовавшие там новый очаг заболевания. Как сообщает журнал Cancer Cell journal, где были опубликованы результаты исследования, ученые выяснили, что распространение метастаз напрямую зависит от фермента под названием LOX. Этот фермент посылает к раковой опухоли сигналы о подготовке нового места в организме, т.е. о готовности к метастазированию. По мнению главы исследовательской группы Джанин Эрлер, это и было тем самым недостающим элементом мозаики, которую давно пытались собрать ученые. Теперь у них появилась надежда на то, что лекарство, блокирующее деятельность фермента LOX, помогут избежать образования метастаз. "Если мы сможем влиять на способность организма подготавливать новые места для передвижения туда раковых клеток, мы сможем эффективно предотвращать возникновение метастаз", - говорит Эрлер.

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