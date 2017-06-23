Рева заявил о недостаточности финансирования санаторно-курортного лечения для участников АТО

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет о недостаточности финансирования бесплатного санаторно-курортного лечения для участников АТО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопросы депутатов по обращениям участников АТО из-за невозможности получения бесплатного санаторно-курортного лечения.

"Что касается причин, по которым наши военнослужащие не в полном объеме обеспечиваются санаторно-курортным лечением, то причина не в наличии или отсутствии приказа (об определении перечня базовых услуг по санаторно-курортному лечению - УНИАН), а в недостаточном финансировании", - сказал Рева.

Он выразил сожаление по поводу того, что "из года в год эта программа финансируется более чем на 50%".

Говоря о соответствующем приказе чиновник отметил, что сейчас происходит переход на новый механизм обеспечения путевки.

"Вместо проведения разного рода коррупционных тендеров, где борются между собой участники за благосклонность чиновника, мы переходим на систему "деньги ходят за человеком", - отметил Рева.

Он добавил, что некоторые санатории включают в перечень услуг не только стандартные, но и дополнительные услуги, что приводит к тому, что "человек, имея государственные средства, вынужден еще и доплачивать примерно вторую половину".

"Мы таких участников отсекли от возможности зарабатывания на наших ветеранах АТО. Приказ сейчас находится на согласовании в Минздраве, и он будет утвержден в ближайшие дни", - сказал Рева.

Чиновник призвал парламент при рассмотрении законопроекта о Госбюджете на 2018 год учесть бюджетный запрос министерства в большем объеме, чем это было на текущий год.