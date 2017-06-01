В штатное расписание украинских больниц введут должности "эрготерапевт" и "физический терапевт"
Минздрав рекомендует привлекать студентов-реабилитологов учебных практик для работы в учреждениях здравоохранения.
В учреждениях здравоохранения планируется введение штатных должностей «физический терапевт» и «эрготерапевт».
Как сообщили УНИАН в Минздраве, в Национального классификатора Украины «Классификатор профессий ДК 003 2010» уже внесены профессиональные названия работы «физический терапевт» и «эрготерапевт», происходят изменения в нормативной документации: в штатные расписания будет введена новая профессиональная группировка «функциональные специалисты и штатные должности «физический терапевт» и «эрготерапевт».
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Также ведомство рекомендует привлекать к учебным практикам в медучреждениях студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации, осуществляющих образовательную деятельность в рамках учебных программ бакалаврского и магистерского уровня по специальностям «здоровье человека», «физическая реабилитация» и «физическая терапия, ерготерапія». Такое сотрудничество возможно через заключение соответствующих соглашений.
В Минздраве считают, что это обеспечит студентам контакт с реабилитационной средой любого периода и пациентов всех возрастных категорий.
Данная инициатива вызвана необходимостью активно развивать реабилитационное направление в учреждениях здравоохранения и нехваткой квалифицированных специалистов по физической терапии и эрготерапии в Украине.
«На новых должностях смогут работать выпускники очных образовательных программ магистерского уровня «физическая реабилитация» и «физическая терапия,эрготерапия». В ближайшее время начнется разработка новой Концепции реабилитационной образования и разработка системы регуляции нового группировка профессионалов реабилитации», – отмечает Владимир Голик, главный внештатный специалист Минздрава по специальности «Физиотерапия. Медицинская реабилитация».
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Согласно требованиям международных организаций, занимающихся регулированием профессиональной, образовательной и практической деятельности эрготерапевтов и физических терапевтов (Всемирной Федерации Эрготерапевтов и Всемирной Конфедерации Физической Терапии), обязательным компонентом учебных программ бакалаврского и магистерского уровней для этих специальностей являются учебные практики с минимальной продолжительностью 1000 часов.