За первый день работы Health в системе зарегистрировались 25 клиник

За первый день 25 клиник зарегистрировались во всеукраинской системе eHealth.

Читайте такжеНардепы настаивают на назначении министра здравоохранения еще на этой сессии

За первый день после запуска регистрации клиник в Национальной системе eHealth, свои данные подали 25 учреждений. Помимо Киева, электронную цифровую подпись под регистрацией поставили клиники Николаевской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Запорожской областей, а также города Днипро, Черкассы, Хмельницкий и Ивано-Франковск. Половина регистраций происходили через сайт Helsi.me.

Регистрация медицинского учреждения в Национальной системе eHealth занимает до 15 минут. Главный врач вносит регистрационные данные больницы – код ЕДРПОУ, полное название и адрес, номер лицензии и данные об аккредитации, свои личные данные – номер паспорта и идентификационного кода, адрес и контакты, а также ставит электронную цифровую подпись. Весь процесс происходит онлайн, в режиме реального времени.

«После того, как мы в понедельник зарегистрировали первую больницу – Подольский центр медико-санитарной помощи №2 в Киеве – мы увидели большое количество запросов на присоединение в систему со всей Украины, - комментирует процесс подключения Артем Михайлюк, директор компании-разработчика электронной системы Helsi.me – Некоторые главные врачи испытывают определенные сложности с самостоятельным внесением данных. Поэтому мы организовали кол-центр, и наши консультанты помогают правильно и быстро вносить данные. Это значительно упрощает жизнь главным врачам».

Ожидается, что в Национальной системе eHealth будут регистрироваться все медицинские учреждения, которые осуществляют первичную помощь. С 2018 года оплата врачей будет зависеть от количества пациентов, которые его выбрали в качестве семейного врача и подписали декларацию.

***

Helsi.me – разработчик медицинских электронных систем. Для государственных и комунальных медицинских учреждений Helsi проводит регистрацию в Национальной системе eHealth в рамках реформы, а также предоставляет бесплатную лицензию на использование другого функционала: электронной карты пациента, кабинета врача, онлайн записи на прием и многое другое.

Пациентам Helsi.me дает возможность выбрать семейного врача в рамках реформы и предварительной записи на прием.