За первый день работы Health в системе зарегистрировались 25 клиник
Регистрация медицинского учреждения в Национальной системе eHealth занимает до 15 минут.
За первый день 25 клиник зарегистрировались во всеукраинской системе eHealth.
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За первый день после запуска регистрации клиник в Национальной системе eHealth, свои данные подали 25 учреждений. Помимо Киева, электронную цифровую подпись под регистрацией поставили клиники Николаевской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Запорожской областей, а также города Днипро, Черкассы, Хмельницкий и Ивано-Франковск. Половина регистраций происходили через сайт Helsi.me.
Регистрация медицинского учреждения в Национальной системе eHealth занимает до 15 минут. Главный врач вносит регистрационные данные больницы – код ЕДРПОУ, полное название и адрес, номер лицензии и данные об аккредитации, свои личные данные – номер паспорта и идентификационного кода, адрес и контакты, а также ставит электронную цифровую подпись. Весь процесс происходит онлайн, в режиме реального времени.
«После того, как мы в понедельник зарегистрировали первую больницу – Подольский центр медико-санитарной помощи №2 в Киеве – мы увидели большое количество запросов на присоединение в систему со всей Украины, - комментирует процесс подключения Артем Михайлюк, директор компании-разработчика электронной системы Helsi.me – Некоторые главные врачи испытывают определенные сложности с самостоятельным внесением данных. Поэтому мы организовали кол-центр, и наши консультанты помогают правильно и быстро вносить данные. Это значительно упрощает жизнь главным врачам».
Ожидается, что в Национальной системе eHealth будут регистрироваться все медицинские учреждения, которые осуществляют первичную помощь. С 2018 года оплата врачей будет зависеть от количества пациентов, которые его выбрали в качестве семейного врача и подписали декларацию.
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Helsi.me – разработчик медицинских электронных систем. Для государственных и комунальных медицинских учреждений Helsi проводит регистрацию в Национальной системе eHealth в рамках реформы, а также предоставляет бесплатную лицензию на использование другого функционала: электронной карты пациента, кабинета врача, онлайн записи на прием и многое другое.
Пациентам Helsi.me дает возможность выбрать семейного врача в рамках реформы и предварительной записи на прием.