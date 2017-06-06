Порошенко признал, что получить медицинскую помощь в сельской местности почти невозможно

Президент Украины Петр Порошенко инициировал разработку законопроекта, положения которого должны стать залогом предоставления качественной медицинской помощи в селах.

Читайте такжеФАПы в селах закрывать не будут - глава Минздрава

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на заседании Национального совета реформ, посвященном вопросу реформирования медицинской отрасли страны.

«По моему поручению разработан соответствующий законопроект, который предусматривает качественно новые правила медицинской помощи на селе с использованием современных технологий», - сообщил президент.

Порошенко констатировал, что сейчас в сельской местности, к сожалению, низкий уровень медицины.

«Зачастую нет фельдшерско-акушерского пункта, а если он и есть, то получить там медицинскую помощь почти невозможно», - сказал президент, отметив, что в городе пациенты имеют возможность выбирать не только врача, но и медицинское учреждение, в селах чаще наблюдается нехватка врачей в целом.

С целью исправления ситуации глава государства и предложил разработать законопроект, который бы предусматривал качественное и современное медицинское обслуживание сельского населения, обеспечение лечебно-акушерских пунктов оборудованием, которое будет позволять в короткие сроки провести диагностику состояния пациента и оказание квалифицированной консультации и врачебной помощи. Также в документе должны быть пункты по обеспечению санитарной транспортировки больных в случае необходимости в уже определенные больницы, добавил он.

«Это будет часть нашего общего пакета медицинской реформы. Я его в кратчайшие сроки представлю, предложу Верховной Раде. Уверен, что у нас на сегодняшний день каждый гражданин Украины должен иметь защищенное законом и Конституцией право на получение помощи», - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеПарламент ждет от Кабмина внесения согласованных законопроектов по медицинской реформе - Парубий

Президент также отметил, что приветствует инициативы о проведении инвентаризации медицинского оборудования, проведении тщательной калькуляции медицинских услуг и разработке эффективных механизмов биллинга медуслуг.

«Надо эффективно разработать, чтобы избежать злоупотреблений. Чтобы пациент получил правильную и своевременную услугу без каких-либо осложнений. На сегодняшний день это в любом случае шаги, которые должны улучшить уровень медицинской помощи для украинских граждан», - подчеркнул глава государства.