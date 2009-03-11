Закарпатье: открыто первую в Украине клинику детской дентальной гигиены

В Закарпатской области открылась первая в Украине клиника детской дентальной гигиены, которая будет работать на базе стоматологического факультета Ужгородского национального университета.

Как сообщил УНИАН декан стоматологического факультета УжНУ Юрий ПЕРЕСТА, клиника станет учебно-методическим центром для стоматологов Закарпатья.

«Открытие такой клиники - знаковое событие для закарпатской медицины, ведь отныне на базе заведения будут готовить специалистов и одновременно здесь будет проводиться прием детей, которые нуждаются в помощи стоматолога. Подобной клиники для детей в нашей стране до этого времени не было. Благодаря ей предоставление стоматологических услуг для детей улучшится. Также на базе клиники предусматривается реализация ряда благотворительных проектов при участии ведущих стоматологических компаний, в рамках которых помощь специалистов получат дети из интернатов и детдомов», - сообщил декан факультета.

По словам Ю.Пересты, средства для создания клиники были выделены из областного бюджета, а также привлечена спонсорская помощь. На закупку оборудование потрачено 400 тыс. грн.