Физическая нагрузка снижает тягу к табаку

Благодаря занятиям спортом даже можно управлять никотиновой зависимостью, считают британские исследователи из университета Эксетера.

Ученые провели эксперимент, в котором заядлым курильщикам был предложен цикл физической деятельности умеренной интенсивности - упражнения продолжались в течение 10 минут после 15 часов воздержания от курения

Затем неврологи проверили результаты сканирования головного мозга участников при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии во время просмотра последними 60 изображений с сигаретами и сценами курения.

Выяснилось, что область мозга, отвечающая за вознаграждение и визуальное внимание, не была активна после физических занятий - это свидетельствует о стабилизации влечения к сигаретам. Отмечается, что даже непродолжительные физические упражнения способны значительно помочь курильщикам в борьбе с вредной привычкой, пишет МК.

Предположительно, физические упражнения поднимают настроение за счёт увеличения гормона допамина, тем самым снижая значимость и важность искусственных внешних стимуляторов, таких как никотин, полагают исследователи.

Neboley