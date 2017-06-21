Минобороны получит оздоровительные комплексы для реабилитации бойцов АТО

Министерство обороны Украины получит два оздоровительных комплекса для реабилитации участников антитеррористической операции на Донбассе.

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Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

По решению правительства, Минобороны в управление будут переданы: физически-оздоровительный комплекс в Киеве общей площадью 3535,1 кв. м и комплекс базы отдыха в пгт Затока Одесской области общей площадью 1510,1 кв. м.

«Правительство передает эти комплексы Минобороны для реабилитации военнослужащих, получивших травмы, ранения, увечья или заболевания в процессе боевых действий в зоне АТО. Это правильное решение, которое еще и сократит расходы на содержание этих активов и будет способствовать лучшему использованию этих сооружений по их назначению», - прокомментировал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Соответствующее решение разработано Министерством экономического развития и торговли по согласованию с Национальным банком, Фондом государственного имущества, Министерством финансов и Министерством обороны.