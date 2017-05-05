С начала АТО в медицинских учреждениях прошли реабилитацию более 3 тысяч военных

С начала проведения Антитеррористической операции на востоке Украины в медицинских учреждениях реабилитацию прошли 3 тыс. 235 украинских военных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Сегодня на лечении в учреждениях здравоохранения Минобороны находится 81 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, получивший ранения во время проведения АТО. Семеро военнослужащих проходят лечение за рубежом. В частности, трое - в Венгрии, двое - в Португалии и по одному в Германии и Соединенных Штатах Америки. 50 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ", - сказал Праута.

"Всего с начала АТО реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошли 3 тыс. 235 военнослужащих, в частности, 275 - в этом году", - добавил представитель Минобороны.