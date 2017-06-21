Верховная Рада не поддержала постановление о медицинском образовании врачей военной практики

Верховная Рада Украины не поддержала постановление «О рекомендациях парламентских слушаний на тему: «Медицинское образование в Украине: взгляд в будущее».

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления проголосовали всего 194 народных депутата (при необходимых 226).

В проекте постановления сказано, что «насущной остается проблема подготовки специалистов низового звена военной медицины», а также врачей военной общей практики - семейной медицины, специалистов для военного звена медицинской службы.

«На сегодняшний день потребность Вооруженных сил Украины во врачах составляет 250 врачей общей практики (преимущественно в военных подразделениях), 84 хирурга, 72 анестезиолога, 52 терапевта, 18 стоматологов - в общей сложности 476 человек» - говорится в документе.

При этом отмечается, что решить эту проблему только за счет подготовки специалистов в Украинской военно-медицинской академии, ежегодный набор которой составляет около 100 слушателей, невозможно.

В проекте постановления также говорится о необходимости ввести обязательное прохождение военных учебных сборов всеми кандидатами на должности главных врачей и их заместителей, начиная с уровня центральной районной больницы и проведения ежегодных недельных курсов по организации медицинского обеспечения.

Согласно проекту постановления, правительству рекомендовалось ускорить разработку и утверждение «Стратегии реформирования системы медицинского образования», а также обеспечить разработку и утверждение «Концепции кадровой политики в сфере здравоохранения Украины».