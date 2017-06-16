Военная медицина в Украине готова к решению самых сложных задач - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступает за активизацию работы по созданию эффективной системы реабилитации ветеранов антитеррористической операции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сегодня заявил во время мероприятий по случаю Дня медицинского работника в Мариинском дворце в Киеве.

«Наша военная медицина готова к решению сложнейших задач. Это произошло потому, что она опирается на огромный опыт и потенциал всей украинской медицины», - сказал он.

«Отдельно хочу поблагодарить врачей, которые помогают заживлять раны, возвращаться к полноценной жизни тем, кто пришел с войны. Каждая страна, которая пережила агрессию, знает, что это такое», - отметил глава государства.

Он призвал активизировать работу по созданию современной и эффективной системы реабилитации ветеранов АТО.

«Именно в этом деле можем опираться на соответствующую поддержку наших партнеров по НАТО. Хотя и у нас накопился очень уникальный собственный опыт. Поэтому жду от вас инновационных решений, которые я готов полностью поддержать», - сказал глава государства.