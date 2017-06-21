Случай ботулизма на Житомирщине не связан с продукцией, которую реализует "Сильпо" - Госпродпотребслужба

13:47, 21 июня 2017
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Больной ботулизмом приобрел рыбу в магазине, который расположен на первом этаже здания под супермаркетом "Сильпо".

Муж ел вяленую рыбу / фото УНИАН


По данным Александровской клинической больницы Киева, при уточнении эпидемиологического анамнеза у больного ботулизмом, установлено, что мужчина приобрел рыбу (окуня вяленого) в продуктовом магазине ООО Яницька, что расположен на первом этаже здания под супермаркетом "Сильпо".

Как сообщается на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы г.Киев, с субъектом хозяйствования ООО "СИЛЬПО-ФУД" данный случай не связан.

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В ведомстве также отметили, что партия рыбы (окунь вяленый), обнаружен в магазине ЧП Яницька, в количестве 1кг 35 гр снята с реализации. Отобраны образцы для проведения лабораторных исследований ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины".

Эпидемиологическое расследование продолжается.

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