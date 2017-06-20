В "Сильпо" опровергают информацию о продаже рыбы, которая вызвала случай ботулизма у киевлянина.

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Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы “Сильпо”, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что главное управление Госпродпотребслужбы в Радомышльском районе провело внеплановую проверку в магазине № 84 ООО «СИЛЬПО-ФУД» по улице.Житомирская, 1/2 (Радомышль, Житомирская область). Объектом проверки был окунь вяленый, но его не выявили, в июне 2017 года эта продукция не реализовывалась, подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что ООО «СИЛЬПО-ФУД» снял с реализации рыбу и провел самостоятельный отбор и сдачу образцов вяленой продукции на наличие возбудителя ботулизма Clostridium Botulinum и ботулотоксинов. Результаты ожидаются через 14 дней.

Как сообщал УНИАН, за три месяца 2017 года в Украине зафиксировано 62 случая ботулизма, из них 9 летальных. Почти все случаи связаны с употреблением рыбы домашнего и промышленного производства.

В то же время, по информации Минздрава, в Украине есть огромные проблемы с наличием протиботулиничной сыворотки. На сегодня ни один препарат в стране не зарегистрирован.