На этой неделе в Украину поступит партия сыворотки против ботулизма - Супрун
13:36, 21 июня 2017Страна
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Государство попросило у ООН и Красного Креста сыворотку от ботулизма.
Сыворотка не зарегистрирована в Украине / REUTERS
На этой неделе в Украину должны привезти партию сыворотки против ботулизма.
Об этом заявила и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, пишет Еspreso.tv.
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Она пояснила, что государство попросило у ООН и Красного креста о гуманитарной помощи в обеспечении протиботулинической вакцины.
"Сыворотка не зарегистрирована в Украине, ее нельзя закупать легально, но можем привезти как гуманитарку. Ждем на этой неделе, что прибудет", - подчеркнула Супрун.
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