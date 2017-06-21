На этой неделе в Украину поступит партия сыворотки против ботулизма - Супрун

На этой неделе в Украину должны привезти партию сыворотки против ботулизма.

Об этом заявила и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, пишет Еspreso.tv.

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Она пояснила, что государство попросило у ООН и Красного креста о гуманитарной помощи в обеспечении протиботулинической вакцины.

"Сыворотка не зарегистрирована в Украине, ее нельзя закупать легально, но можем привезти как гуманитарку. Ждем на этой неделе, что прибудет", - подчеркнула Супрун.