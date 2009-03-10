Кировоградщина: от вакцинации детей в 2008 отказались 2,6 тыс. родителей

В Кировоградской области от вакцинации детей в прошлом году отказались 2,6 тысяч родителей, из них половина зарегистрированы в областном центре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Управления здравоохранения Кировоградской областной государственной администрации сообщил главный санитарный врач области Федор ЧЕРНЫЙ.

По его словам, вакцинация детей до года от полиомиелита проведена в области на 90%, от гепатита В - на 83%.

«Несмотря на несвоевременность поставок вакцины, обеспеченность препаратами в области почти стопроцентная. Но пока еще это за счет остатков с прошлого года», - отметил главный санитарный врач.

Ф.ЧЕРНЫЙ подчеркнул, что сейчас в Кировоградской области наблюдается снижение количества инфекционных заболеваний. «Учитывая цикличность эпидситуации, всплеск показателей мы ожидаем через год-два. Так было в 2004 году, когда в области сотнями регистрировались случаи заболеваний корью и краснухой», - отметил санитарный врач.