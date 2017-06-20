В ВР создана рабочая группа по подготовке ко второму чтению законопроекта о медицинской реформе
Народные депутаты поддержали предложение об избрании двух сопредседателей - председателя профильного комитета Ольги Богомолец и Сергея Березенко.
Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения создана рабочая группа по подготовке ко второму чтению законопроекта о медицинской реформе № 6327.
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Об этом заявил народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко, сообщает пресс-служба «БПП».
По его словам, рабочая группа заработает сразу после окончания срока подачи предложений от народных депутатов к реформаторскому закону.
В соответствии с Регламентом Верховной Рады, этот срок истекает 22 июня.
«Всех специалистов, экспертов в области здравоохранения и представителей профильных общественных организаций приглашаем к сотрудничеству», - сказал депутат.
Он сообщил, что при обсуждении вопроса об избрании председателя рабочей группы было внесено несколько кандидатур. В результате, народные депутаты поддержали предложение об избрании двух сопредседателей - председателя профильного комитета Ольги Богомолец и Сергея Березенко.