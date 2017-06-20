Донетчина: известный тренер по танцам Полина Ищенко провела мастер-класс для детей из интернатов

В Святогорске Донецкой области известный тренер по танцам Полина Ищенко провела мастер-класс для детей из интернатов, участвующих в проекте «Наставничество» Фонда Рината Ахметова.

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"Дети – очень хорошие ученики. Мы приехали с отличным настроением, чтобы научить детей чему-то новому. И, конечно же, чтобы они могли подготовиться к такому важному событию в их жизни – выпускному. Нужно, чтобы дети поняли, что это не сложно, что это может быть весело и познавательно для них. Главная цель – научить детей бороться с какими-то маленькими препятствиями. Танцы – это та же жизнь, только такая маленькая, танцевальная. Эти дети более открыты к знаниям, они хотят открыть для себя что-то новое, они не настолько избалованы вниманием. Они впитывают всю информацию, как губки. Видно, что им интересно, что у них горят глаза, несмотря на какие-то трудности», – отметила Ищенко.

Наталья Барышпольская, руководитель программы «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова, акцентировала, что подобные мероприятия призваны помочь детям не только раскрыть свой потенциал, а и подготовиться к взрослой жизни.

«Фонд Рината Ахметова помогает детям-сиротам через проект «Наставничество» подготовиться к взрослой жизни. Дети могут раскрыть свой потенциал, попробовать себя в чем-то новом, попробовать свои силы и самое главное – на примере успешных и состоявшихся людей понять, что можно добиться всего, чего пожелаешь, если прикладывать усилия», – отметила Барышпольская.

Подростки не только освоили основные движения, но и научились танцевать в паре. «Нам все очень понравилось! Хореограф нам помогла, танец получился простой, но красивый. Раньше у нас не получалось танцевать в паре – движения были несинхронные, а сейчас она подсказала, как лучше сделать», – поделился впечатлениями Иван Симоненко.