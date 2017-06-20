В Украине запущен профессиональный сервис для помощи курильщикам бросить вредную привычку

В Украине при содействии Всемирной организации здравоохранения запущен профессиональный сервис для помощи курильщикам бросить вредную привычку.

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Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор проектов ОО "Жизнь" Екатерина Рымаренко, сервис состоит из "горячей" телефонной линии и профессионального сайта и ставит целью помощь украинцам, страдающим от табачной зависимости.

По ее словам, команда, поддерживающая сервис, состоит из профессиональных консультантов, которые готовы на условиях конфиденциальности для клиента предоставить необходимые консультации с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 относительно методов как бросить курить. Также необходимую информацию можно получить на сайте сервиса.

Как отметил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка, по результатам всеукраинского опроса курильщиков, проведенного осенью прошлого года, 77% украинских курильщиков считают создание сервиса по оказанию помощи в прекращении курения нужным, 70% курильщиков уже пытались бросить курить, и еще примерно столько же хотят бросить эту вредную привычку.

"Бросить курить - одно из лучших решений человека в жизни. Прекращение не имеет противопоказаний, ведь уже с первого дня отказа от этой привычки организм курильщика начинает восстанавливаться, а, обратившись на созданный сайт, шансы на успех существенно возрастут", - сказал Стойко.

В свою очередь эксперт по вопросам отказа от курения Инициативы ВОЗ по освобождению от табачной зависимости доктор Донгбо Фу отметил, что создание сервиса по оказанию помощи в прекращении курения в Украине может стать первым шагом к внедрению комплексного подхода к отказу от курения. Он отметил, что по условиям достаточных мощностей и надлежащего финансирования "горячая" линия позволит охватить до 6% всех курильщиков ежегодно, поскольку доступна для всего населения Украины.

*** «Горячая» телефонная линия 0-800-50-55-60 бесплатна для звонков со стационарных и мобильных телефонов на территории Украины. Также получить необходимую информацию или задать вопрос можно на сайте сервиса www.stopsmoking.org.ua.