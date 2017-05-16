Из-за курения в Украине ежегодно умирает более 63 тысяч людей

Вчера под стенами Верховной Рады Украины представители ОО «Жизнь» и коалиции «За свободную от табачного дыма Украину» призвали депутатов внести на голосование антитабачные законопроекты №2820 и №4030а.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского центра контроля над табаком, участники акции отметили, что новые антитабачные изменения помогут остановить охоту транснациональных корпораций на детей.

«Законопроект №2820 уже два года не рассматривают в парламенте, несмотря на рекомендации профильного Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения, положительные письма Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, Министерства здравоохранения. Такое затягивание процесса выгодно только табачной индустрии, которая получает сверхприбыли, наживаясь на жизни и здоровье украинцев», - отметили общественные активисты.

Они убеждены, что нормы, содержащиеся в данном проекте закона, эффективны в борьбе против курения.

По словам исполнительного директора ОО «Жизнь» Лилии Олефир, в случае принятия изменений, предложенных законопроектом №2820, в Украине запретят сигареты с ароматизаторами, и на обеих сторонах пачки сигарет на 65% ее поверхности будут большие фото болезней, запретят продавать детям электронные сигареты, индустрию обяжут отчитываться о составе табачных изделий, изымут рекламу табака из Интернета.

«Эти нормы полностью соответствуют положениям европейской Директивы 2014/40/ЕС по контролю за табаком и Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Такие правила уже год, как действуют в государствах ЕС», - добавила она.

Отмечается, что последние антитабачные законы были приняты в Украине еще в 2012 году. За это время возникли новые вызовы в сфере общественного здоровья, а табачная индустрия научилась пользоваться некоторыми пробелами в действующем законодательстве.

«Так, несмотря на запрет рекламы табака, точки продаж используют как площадки для стимулирования продаж сигарет, оформляя витрины с использованием света, специальных выкладок и ярких цветов. Кроме того, табачное лобби сумело отобрать возможность у Госпродпотребслужбы проверять заведения ресторанного хозяйства в случае нарушения ими законодательства о запрете курения», - сетуют общественные активисты.

Они объясняют, что в законопроекте №4030а предлагается запретить открытое размещение табачных изделий в витринах магазинов, восстановить функции Госпродпотребслужбы по проверкам недобросовестных заведений, где разрешают курить, увеличить штрафы за курение в общественных местах до 340 грн, сделать офисы, общежития, гостиницы и вокзалы полностью свободными от табачного дыма. Согласно стратегиям ВОЗ по борьбе против табака, эти нормы эффективно вливают на уменьшение распространенности курения среди людей.

Представители профильных общественных организаций призвали парламентариев серьезно отнестись к проблеме табакокурения, которая ежегодно уносит жизни более 63 тысяч человек в Украине, и принять антитабачные законопроекты до 31 мая - Всемирного дня без табака.