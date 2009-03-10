Правительство планирует выделить 160 млн. грн. на лечение больных сахарным диабетом

Правительство планирует при корректировании государственного бюджета на 2009 год дополнительно выделить 160 млн. грн. на лечение больных сахарным диабетом и 15 млн. грн. для формирования реестра больных.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

Правительство на заседании 5 февраля приняло распоряжение относительно обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина, на выполнение которого и планируется потратить дополнительные бюджетные средства.

В частности, Кабинет министров поручил Министерству здравоохранения на протяжении месяца утвердить порядок ведения реестра больных сахарным диабетом, а на протяжении 3 месяцев - разработать и утвердить протокол предоставления медицинской помощи больным сахарным диабетом, а также порядок определения на конкурсных основах уполномоченных аптечных заведений для отпуска больным сахарным диабетом препаратов инсулина.

Правительство поручило Минздраву вместе с Минфином разработать и утвердить порядок возмещения аптечным заведениям соответствующих расходов, связанных с отпуском препаратов инсулина, а также внести на рассмотрение Кабинета министров изменения к законодательству, касающиеся возможности закупки препаратов инсулина иностранного производства для лечения больных сахарным диабетом, - детей в возрасте до 18 лет, беременных и лиц с декомпенсацией сахарного диабета.

Кроме того, Министерство здравоохранения вместе с Госценинспекцией должны разработать порядок осуществления контроля над качеством препаратов инсулина и соблюдением требований их транспортировки и хранения.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о необходимости отказался от практики проведения централизованной закупки Министерством здравоохранения Украины инсулиновых препаратов для больных сахарным диабетом.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 января 2009 года. «Мы приняли решение, что, наконец, не Министерство здравоохранения будет покупать инсулин централизовано, а затем лекарства раздавать больным, а деньги, заложенные в бюджете, будут именно деньгами выдаваться людям, которые болеют сахарным диабетом, и они сами будут покупать те лекарства, которые им нужны для эффективного лечения, а не те, которые навязывают сверху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.