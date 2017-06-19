Ляшко заявил, что радикалы не поддержат медицинскую реформу

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что представители РПЛ не будут поддерживать медицинскую, пенсионную и земельную реформы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

"Наша команда в парламенте, как раньше, так и сейчас, не будет поддерживать инициированную властью так называемую медицинскую, пенсионную, земельную реформу по одной причине: это не реформа, это имитация", - сказал депутат.

По его мнению, "все эти инициированные властью имитации преследуют одну цель - выполнить меморандум с Международным валютным фондом для того, чтобы взять очередной кредит для латания бюджетных дыр".

Ляшко считает, что эти реформы имеют целью "сэкономить средства государственного бюджета на медицинском обслуживании наших людей, на пенсионном обеспечении".

Взамен, отметил Ляшко, Радикальная партия предлагает "альтернативу". "В парламенте зарегистрирован проект постановления об антикризисном плане действий. Мы предлагаем его рассмотреть. Там четко, пошагово указано, что мы должны делать для того, чтобы восстанавливать нашу экономику, способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и радикальному повышению доходов людей ", - добавил он.