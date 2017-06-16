Порошенко считает, что медицинская реформа быстро и кардинально изменит ситуацию в отрасли

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что медицинская реформа позволит в короткие сроки кардинально изменить ситуацию в отрасли.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время мероприятий по случаю Дня медицинского работника сегодня в Мариинском дворце в Киеве.

«Я не думаю, что нам надо убеждать друг друга в том, что глубокая медицинская реформа, как воздух, нужна стране. Система, которую мы унаследовали от Советского Союза и сохранили 25 лет, абсолютно не приспособлена к новым социальным и экономическим реалиям. Нам сейчас немедленно нужны принципиальные изменения», - заявил он.

По словам президента, сейчас предложены основные параметры медицинской реформы.

«Правительство рассмотрело их, внесло на Нацсовет реформ, где состоялась очень важная и скрупулезная дискуссия. Хочу поблагодарить группу народных депутатов, которая была создана для того, чтобы тщательно доработать этот законопроект к рассмотрению в Верховной Раде. Учтены основные замечания и пожелания, которые были высказаны на Нацсовете реформ, сейчас мы имеем кардинально иной проект, и голосование в первом чтении народными депутатами свидетельствует о том, что мы на правильном пути», - добавил президент.

Он отметил необходимость доработки законопроекта о проведении медицинской реформы к рассмотрению во втором чтении в парламенте.

«Сейчас надо не оставаться равнодушными, очень внимательно изучить все предложения, и ко второму чтению должна поступить уже совершенная медицинская реформа, которая в короткий срок может кардинально изменить ситуацию в медицинской отрасли», - отметил глава государства.

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«Главная идея - добиться, чтобы качество и доступность медицинской помощи опиралось на реальный экономический смысл, создать реальные и надежные гарантии для каждого пациента и надежные финансовые гарантии для врача», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный № 6327). Этот законопроект является одним из нескольких необходимых для проведения медицинской реформы.