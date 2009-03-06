Вспышка полиомиелита в Судане угрожает соседним странам

Расширение масштабов продолжительной вспышки болезни, вызванной диким полиовирусом типа 1 /ДПВ1/, в Судане представляет очень высокий риск дальнейшего международного распространения, требующего принятия срочных и незамедлительных ответных мер. Об этом сообщается в распространенном бюллетене Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/.

В нём отмечается, что в настоящее время вспышка болезни, ранее ограниченная южной частью Судана и западной частью Эфиопии, распространилась на Кению и Уганду. Случаи ДПВ1 подтверждены также в северной части Судана /Хартуме и Порт-Судане/, что свидетельствует либо о дальнейшем распространении эпидемии из южной части Судана, новом случае ввоза из-за границы или невыявленной трансмиссии ранее ввезенного в этот район в 2003-2006 гг. вируса, происходящего из северной части Нигерии. Для проверки последней версии ведутся эпидемиологические и вирусологические расследования, говорится в бюллетене ВОЗ.

Особую обеспокоенность специалистов вызывает подтверждение ДПВ1 в Порт-Судане. Именно из этого района в 2004-2006 гг. вирус распространился в несколько стран, включая Саудовскую Аравию, Сомали, Йемен и Индонезию. Тогда вспышки болезни, привели более чем к 1200 случаям заболевания, а ответные меры обошлись международному сообществу более чем в 150 млн. долларов. Принимая во внимание все эти факты ВОЗ оценивает риск дальнейшего международного распространения из Судана полиомиелита как очень высокий.

Специалисты подчеркивают, что для ликвидации вспышки болезни необходимо полное соблюдение международных стандартов по принятию ответных мер на вспышки полиомиелита, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2006 года.

15 февраля в северной части Судана начались крупномасштабные дополнительные мероприятия по иммунизации /ДМИ/, а на 23 марта и затем на конец апреля запланировано проведение добавочных кампаний, сообщает ВОЗ. В южной части Судана ДМИ были проведены 13 января и 23 февраля, а дальнейшие мероприятия запланированы на 23 марта и конец апреля, так как последующее наступление дождливого сезона в мае может осложнить материально-техническое обеспечение охвата всех популяций в этой и без того труднодостижимой местности.

ami-tass.ru