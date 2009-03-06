Способы релаксация для молодых мамочек

Молодые мамочки испытывают острый дефицит сна.

Так как нервная система постоянно находится в напряжении, то женщина вполне может столкнуться с его нарушениями.

Вся проблема состоит в том, что кормящая мать не может принимать большинство снотворных препаратов и даже натуральные растительные препараты, такие как пустырник и валерьяна должны использоваться ею аккуратно, и только после предварительного согласования с врачом.

Но что же тогда делать? Как мамочке "убедить свой организм" заснуть и, наконец, просто отдохнуть?

Врачи рекомендуют использовать особые методики релаксации.

Какие? Об этом мы и поговорим ниже.

1.Одним из самых распространенных способов релаксации на сегодняшний день является йога.

Эти упражнения позволяют расслабиться, привести мысли и чувства в порядок, сделать их более спокойными, а поток внутренней энергии плавным.

Необходимо отметить, что для достижения результатов необходимо заниматься йогой регулярно.

Если у вас нет возможности посещать секцию, то можете заниматься ею дома, например, приобретя специальный видеокурс, который и станет вашим руководством к действию.

2.Отличным средством для расслабления является массаж.

Можно делать массаж себе самой. При этом используйте эфирные масла. Мягкими плавными движениями помассируйте лицо и шею, затем конечности, двигаясь от кончиков пальцев к туловищу.

Можно попросить сделать вам массаж своего супруга.

В этом случае эффект от массажа будет многократно усилен чувством спокойствия и надежности, которые исходят от вашего возлюбленного.

3.Правильное дыхание также способствует сну.

Дышите медленно и глубоко - это позволит расслабить скелетные мышцы, замедлить сердцебиение, быстрее погрузиться в состояние сна. На четыре счета медленно втягивайте носом воздух, после чего, сделайте задержку на два счета и на шесть - выдохните, после этого, опять не дышите на два счета, а затем опять вдыхайте.

С первого раза может не получиться, но постепенно вам удастся освоить эту технику дыхания.

Данное упражнение хорошо дополнять приятными для вас мыслями, картинками, фантазиями. Со временем учитесь подключать к своей релаксации еще и органы чувств, для этого представляйте, что вдыхаете свежий прохладный воздух приятного для вас цвета, а выдыхаете грязный, неприятный, вязкий воздух, который выводит из вашего организма все болезни и плохие эмоции.

4.Излишне высокий тонус мышц можно снять с помощью мышечной релаксации.

Для этого поочередно напрягайте и расслабляйте мышцы на своем теле, начиная с мышц лица, переходя на мышцы рук, брюшного пресса, ног и так далее, пока не дойдете до стоп.

Через десять-пятнадцать минут все ваше тело будет полностью расслаблено.

5.Фантазируйте.

Лягте, расслабьтесь и начните представлять себя, находящейся в очень приятном месте, например, на песчаном пляже или же в осеннем лесу.

Представьте себе мысленно каждую деталь, попробуйте воспроизвести даже запахи, которые должны быть в том месте, куда перенесла вас ваша фантазия.

Согласитесь, рекомендации не сложные, а потому попробуйте ими воспользоваться, возможно, именно вам они будут как раз кстати.

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