Как укрепить иммунитет

Иммунитет человека - это его защита, его телохранитель. Иммунная система оберегает нас от любого чужеродного вторжения, например, микробов, вирусов, простейших или клеток собственного организма, изменившихся в процессе мутаций и болезней. Когда иммунитет человека крепкий, то иммунная система вовремя замечает любое вторжение извне или нарушения внутри, реагирует на них и благодаря этому сохраняется здоровье человека.

Однако с возрастом, в процессе накопления эффекта неблагоприятных воздействий, иммунитет ослабевает, он уже не может выполнять функцию контроля и быстрого уничтожения микробов и патологически изменившихся клеток. Все это накапливается и с возрастом выливается в различные хронические заболевания. Если же иммунитет постоянно укреплять, то это обеспечит активное долголетие.

Есть несколько факторов, которые не любит иммунитет человека. Во-первых, ему противопоказаны стрессы и нервное перенапряжение. Во-вторых, различные токсические воздействия, связанные с экологией, некачественным питанием, применением токсичных лекарственных препаратов. Каждый человек может самостоятельно определить, что его иммунная система ослаблена, дает сбои. На это указывает быстрая утомляемость, чувство слабости, разбитость, вялость. Кажется, что ночной сон не придает сил, а утром нет чувства бодрости и энергичности. На ослабленный иммунитет указывают частые респираторные заболевания - более 3-4 раз в году. Если в вашей медицинской карте появились записи о хронических или рецидивирующих заболеваниях, аллергические или аутоиммунные недуги, значит, защита вашего организма ослабела.

Во всех перечисленных случаях за помощью нужно обращаться к врачу-иммунологу. Что же должно насторожить и подтолкнуть вас к этому визиту? Записаться на прием к такому специалисту необходимо, если вы обнаружили перечисленные выше признаки. Следующие причины - наличие рецидивирующего фурункулеза, часто рецидивирующая герпетическая инфекция, регулярные стоматиты или воспаления полости рта, обострения хронического синусита, бронхита, колита. Пойти к иммунологу нужно при наличии плохо поддающихся лечению инфекций урогенитального тракта, например, при хламидиозе, уреаплазмозе, микоплазмозе. Посещение специалиста требуется и при подготовке к беременности, особенно если у будущей мамы имеются хронические заболевания.

Если в медицинской карте врач пишет "практически здоров", не нужно расслабляться. Меры профилактики заболеваний, несложные и необременительные, должны быть на вооружении всегда. Только так вы сможете укреплять иммунитет, не болеть и жить долго!

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