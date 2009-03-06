Почему изо рта может плохо пахнуть?

Новое исследование в Японии обнаружило, что бактерия, вызывающая язву и рак желудка, живёт во рту людей, страдающих галитозом - неприятным запахом изо рта - даже если у них нет признаков заболевания желудка.

Исследование было проведено доктором Нао Сузуки с коллегами из Стоматологического колледжа города Фукуока и опубликовано в "Журнале Медицинской Микробиологии". В настоящее время известно, что заражение бактерией хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая присутствует у 90% населения развивающихся стран мира и у 20-80% людей в развитых странах, является возможной причиной пептических язв и рака желудка.

Более поздние исследования предполагают, что рот человека, где обитают более 600 видов микробов (в том числе болезнетворные) может служить резервуаром для хеликобактера, особенно при наличии заболеваний периодонта или дёсен, которые вызывают галитоз. Сузуки поясняет, что галитоз часто встречается у людей и чаще всего вызывается заболеваниями дёсен, налётом на языке, плохим гигиеническим уходом за полостью рта, и плохо выполненными пломбами (они улавливают и задерживают бактерии).

"Микробы вырабатывают летучие вещества с неприятным запахом, в их числе сероводород, метилмеркаптан, и диметилсульфид. Врачи часто пользуются измерением их количества для диагностики состояния. Заболевания желудочно-кишечного тракта также считаются общепризнанной причиной галитоза" - говорит Сузуки. Исследователи решили исследовать распространённость хеликобактера в ротовой полости людей, страдающих галитозом. Для исследования было проведено сканирование ДНК из слюны 326 японцев; 251 из обследованных страдал галитозом, у 75 неприятный запах изо рта отсутствовал. Ни у кого из испытуемых признаков заболевания желудка не было. В пробах были обнаружены хеликобактер пилори и другие микроорганизмы, которые встречаются при болезнях периодонта или дёсен - так называемые периодонтопатические микробы, в том числе порфиромонас гингивалис (Porphyfiromonas gigngivalis), трепонема дентикола (Treponema denticola), и превотелла интермедиа (Prevotella intermedia).

Более точные результаты выглядят так:

• У 21 (6,4%) обследованных в ротовой полости присутствовал хеликобактер пилори.

• У этих людей чаще встречались другие признаки заболеваний периодонта, включая повышенные уровни: метилмеркаптана; каждого из периодонтопатических микробов; подвижности зубов; глубины зубодесневых карманов; скрытой крови в слюне.

• Из 102 участников обследования с заболеваниями периодонта у 16 (15,7%) в ротовой полости был определён хеликобактер пилори.

На основании наличия хеликобактер пилори почти у 16% больных периодонтитом участников исследования авторы делают вывод, что "Увеличение зубодесневых карманов и воспаления может способствовать колонизации этим микроорганизмом, и что хеликобактер пилори может быть не впрямую связан с патологическим галитозом вследствие периодонтита".

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