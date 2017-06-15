Донецкой области угрожают вспышки инфекционных заболеваний из-за отсутствия чистой воды - ООН

В ООН крайне обеспокоены судьбой 400 тысяч жителей Донецкой области на востоке Украины, которые уже четвертые сутки отрезаны от системы подачи чистой питьевой воды, сообщает Центр новостей ООН. Речь идет о людях, проживающих в районе конфликта по обе стороны линии соприкосновения. Они остались без воды из-за того, что в результате обстрелов была повреждена станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Читайте такжеПолмиллиона людей на оккупированной территории Донецкой области из-за действия боевиков не получают гуманитарной помощи«Я глубоко обеспокоен положением примерно 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области на востоке Украины, которые уже четвертые сутки лишены доступа к безопасной питьевой воде из-за повреждения в ходе обстрелов 11 июня станции первого подъема Южнодонбасского водопровода», - заявил Координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О`Брайен. По его словам, существует опасность того, что без воды останутся еще 700 тысяч человек.

Представитель ООН призвал все стороны конфликта немедленно предоставить гарантии относительно прекращения военных действий с тем, чтобы позволить ремонтной бригаде приступить к восстановлению системы водоснабжения, а также содействовать пересечению ремонтниками линии соприкосновения.

О`Брайен отметил, что гуманитарные учреждения сотрудничают с аварийными службами и прилагают все усилия для возобновления подачи воды всем жителям Донецкой области.

Координатор гуманитарной помощи выразил обеспокоенность в связи с угрозой вспышки инфекционных заболеваний в пострадавших районах. Он также подчеркнул, что прекращение подачи воды в больницы чревато крайне опасными последствиями.

Призывая к немедленному восстановлению водо-насосной станции, представитель ООН напомнил всем сторонам конфликта на востоке Украины об их обязательстве обеспечивать защиту объектов гражданской инфраструктуры. Он предупредил их, что преднамеренное нападение на такие объекты является серьезным нарушением международного гуманитарного права.