Работа посменно приводит к лишнему весу

Работа по сменам наносит серьезный вред здоровью. Такой рабочий график может стать причиной нарушения функционирования внутренних органов человека и появления лишнего веса.

Ученые из Гарварда провели исследование с участием добровольцев, которые работали преимущественно посменно. Практически у всех было выявлено нарушение обменных процессов в организме и замедление метаболизма.

Таким образом, специалисты доказали, что те, кому приходится работать ночью и спать днем, рискуют приобрести целый букет заболеваний. В первую очередь это сказывается на весе человека - увеличивается риск развития ожирения.

Кроме того, велика вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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