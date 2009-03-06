ВР приняла законопроект об ограничении потребления и продажи слабоалкогольных напитков

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий” относительно ограничения потребления и продажи слабоалкогольных напитков.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта, внесенного народными депутатами Николаем ТОМЕНКО, Евгением СУСЛОВЫМ и Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, проголосовали 384 народных депутата из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом устанавливается, что слабоалкогольные напитки – алкогольные напитки с содержанием этилового спирта от 1,25% до 8,5% об. и экстрактными веществами не более чем 14,0 г/100 куб. см, изготовленные на основе водо-спиртовой смеси с использованием ингредиентов, полуфабрикатов и консервантов, насыщенные или ненасыщенные диоксидом углерода.

Согласно законопроекту, запрещается, за исключением специальных отведенных для этого мест, потребление пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий в заведениях здравоохранения; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях; в общественном транспорте (включая транспорт международного сообщения); в заведениях культуры; в закрытых спортивных сооружениях и местах проведения массовых мероприятий; в лифтах и таксофонах; на детских площадках; в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений.

Ответственность за надлежащее оборудование специально отведенных для курения мест несет владелец или арендатор помещения. Органы местного самоуправления в пределах соответствующей административной территории имеют право объявлять свободные от курения зоны.

Запрещается продажа пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет; в помещениях и на территории дошкольных, учебных заведений и заведений здравоохранения; в помещениях специализированных торговых организаций, которые осуществляют торговлю товарами детского ассортимента или спортивными товарами, а также в соответствующих отделах (секциях) универсальных торговых организаций; в местах проведения спортивных соревнований, других массовых мероприятий и тому подобное.

Запрещается продажа товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия. Продавец пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков или табачных изделий имеет право требовать у покупателя, который покупает пиво, алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки или табачные изделия, документ, подтверждающий его возраст, если у продавца возникли сомнения в достижении покупателем 18-летнего возраста.