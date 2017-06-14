Порошенко вручил государственные награды военным медикам

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область вручил награды 21 военному медику.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что из рук президента орден Богдана Хмельницкого III степени получил майор медицинской службы Василий Березнюк. «Военный медик с 2014 года с перерывами выполняет служебные (боевые) задачи в районе проведения антитеррористической операции. Благодаря его умелой организации, разумной инициативе, взаимодействию с представителями других силовых структур и медицинских подразделений, оказание медицинской помощи раненным, травмированным и больным осуществлялось всегда вовремя и в полной мере. В частности, 13 января 2015 года после обстрела автобуса вблизи Волновахи Донецкой области Василий Березнюк участвовал в эвакуации и оказывал медицинскую помощь раненым мирным жителям», - говорится в сообщении.

«Еще пятеро медиков получили орден "За мужество" III степени. Двое военных медиков награждены орденом княгини Ольги III степени, в частности сержант Оксана Михайлова. Она с 2015 года с перерывами находилась в зоне проведения АТО, часто непосредственно на линии боевого соприкосновения с противником. В частности, находясь в селе Зайцево Донецкой области, многократно под прицельным огнем противника оказывала первую медицинскую помощь и самостоятельно эвакуировала тяжелораненых. Своими умелыми действиями спасла не одну жизнь военнослужащих», - отметили в АП.

Президент также вручил 3 военным медикам орден Даниила Галицкого, еще 10 военным медикам - медали "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Президент передал сертификаты на санитарную технику медицинским подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, Петр Порошенко ознакомился с материально-технической базой 66-го военного мобильного госпиталя и пообщался с ранеными украинскими воинами.